هل قص الشعر وهو مبلل أم جاف أفضل؟ اكتشفي الطريقة المثالية لشعرك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 05:04 مساءً - هل قصّ الشعر وهو مبلّل أم جاف أفضل؟ سؤال شائع يرد على أذهان الكثيرات مع اقتراب موعد قص شعرهن، وغالباً ما يحتار البعض في اختيار الأسلوب الأمثل. لكن، السر يكمن في اختيار الأسلوب الذي يناسب طبيعة شعركِ وأسلوب قصّتكِ، وربما دمج الطريقتين معاً؛ حيث يبدأ القص على الشعر المبلل لضبط الطول الأساسي، ثم يُعاد التشكيل على الشعر الجاف لإبراز الحركة والشكل النهائي.

في الآتي، تجيبك "الخليج 365" عن الطريقة الأفضل لقصّ الشعر وهو مبلل أم جاف، مع شرح مفصل لمميزات وعيوب كل أسلوب، لتتمكني من اختيار ما يناسبك ويمنحك إطلالة مثالية.

قص الشعر مبللاً

قص الشعر المبلل

قصّ الشعر وهو مبلل، يعدّ من أكثر الطرق شيوعاً، حيث يمنح المصفّف قدرة أكبر على التحكم بالخصلات، خاصةً للشعر الكثيف أو المموّج، فالخصل المبللة تصبح أكثر انسيابية وأقل تطايراً، مما يسهل عملية القص بدقة وضبط الطول بشكل متوازن، هذه الطريقة مثالية لقصات الشعر المتساوية أو الطبقات الناعمة، حيث تحتاج هذه القصات إلى خطوط واضحة وانسجام في التدرجات.

مميزات قص الشعر مبلّلاً

انسيابية أكبر للخصلات ما يسهل ضبط الطول بدقة.

مثالي للقصات المتساوية أو ذات الطبقات الناعمة.

التقليل من تطاير الشعر أثناء القص، وبخاصة الشعر الكثيف أو المموّج.

عيوب قص الشعر مبلّلاً

يبدو الشعر أقصر بعد جفافه، مقارنة بالطول المحدد أثناء القص.

لا يُظهر الحركة الطبيعية للشعر، ما قد يؤثر على النتيجة النهائية خاصة الشعر المموّج أو المجعّد.

قص الشعر جافاً

امرأة تقص شعرها وهو جاف

على عكس القص المبلّل، يكشف قص الشعر وهو جاف عن الشكل الحقيقي للخصلات وطريقة قصها الطبيعية، مما يمنحك فكرة واضحة عن النتيجة النهائية قبل إنهاء القصة. هذه الطريقة مثالية للشعر المموّج أو المجعّد، وأيضاً للواتي يرغبن في قص الأطراف المتقصفة فقط دون المساس بالطول الأساسي للشعر.

إذا كنتِ تخشين تقصير الشعر كثيراً، أو تريدين أن تبني قصتك على شكل الشعر الطبيعي وحركته، فالقص الجاف هو خيارك الأمثل.

مميزات قص الشعر جافاً

يظهر الحركة والشكل الطبيعي للشعر أثناء القص.

مثالي للشعر المموّج أو المجعّد الذي يختلف طوله عند البلل.

يتم تحديد الطول بدقة أثناء القص.

عيوب قص الشعر جافاً

يصعب التحكم بالخصلات المتطايرة أو المتشابكة.

يتطلب خبرة عالية لمصفف الشعر، لضمان تساوي الطول وتناسق الطبقات.

الطريقة المثالية لقص الشعر

الجمع بين الأسلوبين للحصول على نتيجة مثالية، يمكن دمج الطريقتين معاً؛ إذ يبدأ المصفّف بقص الشعر وهو مبلّل لضبط الطول الأساسي والخطوط العريضة للقصة، ثم يعيد تشكيل الخصل على الشعر الجاف لإبراز الحركة النهائية وضمان توازن الطبقات.

بالنهاية، لا توجد قاعدة واحدة تحدّد ما إذا كان قص الشعر مبلّلاً أو جافاً هو الأفضل، فالخيار يعتمد على طبيعة شعركِ، شكل القصة التي ترغبين بها، وخبرة المصفّف، إذا كان هدفكِ هو الدقة والانسيابية، فالقص المبلّل سيكون مثالياً، أما إذا أردتِ ملاحظة النتيجة الفعلية قبل القص، فجربي الأسلوب الجاف، ولا تنسي أن الدمج بينهما قد يمنحكِ أفضل إطلالة.