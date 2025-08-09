المكياج المناسب للبشرة الدهنية في الصيف: خطوات تثبيت تدوم طويلاً من دون لمعان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - في عز الصيف، حين ترتفع درجات الحرارة وتَزيد نسبة الرطوبة، تجدين نفسكِ في مواجهة تحدٍّ جمالي يومي: كيف تحافظين على إطلالة مكياج ناعمة وثابتة رغم إفرازات البشرة الزائدة؟ إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية؛ فأنت حتماً تعرفين تلك اللحظات التي يبدأ فيها المكياج بالذوبان، وتتحوّل اللمعة غيرُ المرغوبة إلى جزء لا يمكن تجاهُله من وجهكِ، بعد ساعات قليلة فقط من الخروج من المنزل.

ولكن لا تقلقي؛ فالبشرة الدهنية، رغم ما قد تسببه من إزعاج، تملك ميزةً جمالية مهمة: فهي أقل عُرضة لظهور التجاعيد المبكرة، وتبدو غالباً ممتلئة ونضِرة. وكلّ ما تحتاجينه هو معرفة كيفية التعامُل مع طبيعتها؛ خاصة في فصل الصيف. السر يكمن في اختيار المنتجات المناسبة، والخطوات الذكية التي تساعدكِ في تثبيت المكياج، والتقليل من لمعان الوجه، والحفاظ على مظهركِ المشرق لساعات طويلة.

هذا الدليل مخصصٌ لكِ، أنتِ التي ترغبين في التألُّق بمكياج مثالي لا يفسده الطقس الحار، ولا تخفيه المناديل الورقية. سنتحدث عن أهم الخطوات والنصائح التي تضمن لكِ ثباتَ المكياج، وتُبرز جمالكِ الطبيعي من دون أيّ إحراج. استعدي لاكتشاف روتين مكياج صيفي مصمم خصيصاً لبشرتكِ الدهنية.

خطوات المكياج المناسب للبشرة الدهنية في الصيف

التحضير الجيد للبشرة هو الأساس:

من المهم استخدام تونر قابض للمسام لتهدئة البشرة ومنع اللمعان

قبل التفكير في أيّ مستحضر تجميلي، لا بد من تجهيز بشرتك بطريقة صحيحة. استخدمي غسول وجه مخصصاً للبشرة الدهنية؛ لتنقية المسام وتقليل الزيوت الزائدة. بعد الغسول، ضعي تونر قابضاً للمسام، يُفضل أن يحتوي على مكوّنات مثل: حمض الساليسيليك أو الشاي الأخضر؛ لتهدئة البشرة ومنع اللمعان.

الترطيب الخفيف مهم جداً:

حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب؛ خاصة في الصيف. اختاري مرطّباً خفيف القوام وخالياً من الزيوت (Oil-free)، ويفضّل أن يكون بتركيبة جِل لتمتصه البشرة سريعاً من دون ترك أيّة طبقة لامعة.

واقي الشمس من دون لمعة:

من الضروري اختيار واقٍ شمسي مخصص للبشرة الدهنية

لا تتخلَّي عن واقي الشمس أبداً، لكن احرصي على اختيار واقٍ مخصص للبشرة الدهنية بتركيبة مات (Mattifying). هذا النوع لا يحميكِ فقط من أضرار الشمس؛ بل يقلل من لمعان الوجه أيضاً، ويهيّئ البشرة لاستقبال المكياج.

البرايمر هو سلاحكِ السري:

برايمر بتركيبة مطفأة (Matte Primer) يعمل على تقليص مظهر المسام، ويطيل من ثبات المكياج بشكل ملحوظ. وزّعيه على منطقة T-zone (الجبين، الأنف، الذقن) حيث تتركز الزيوت عادة.

الأساس الخفيف هو الأفضل:

يُفضل استخدام فاونديشن بتركيبة مطفية وخفيفة

تجنّبي كريمات الأساس الثقيلة التي تسُد المسام وتَزيد من إفراز الدهون. استخدمي فاونديشن بتركيبة مطفية وخفيفة الوزن، أو اكتفي بكريم ملوّن (Tinted Moisturizer) إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة طبيعية. يمكن تثبيته ببودرة شفافة مضغوطة تساعد على تقليل اللمعان.

خافي العيوب بتركيبة خالية من الزيوت:

عند الحاجة لإخفاء العيوب أو الهالات، اختاري كونسيلر غيرَ دهني وثابتاً، وطبّقيه بطريقة خفيفة من دون إفراط؛ حتى لا يتكتّل خلال النهار.

البودرة الخفيفة لتثبيت المكياج:

استخدمي بودرة سائبة أو مضغوطة بلون شفاف (Translucent Powder) لتثبيت المكياج، مع التركيز على المناطق التي تميل لإفراز الدهون.

منتجات العيون المقاوِمة للماء:

استعمال كحل وماسكرا مقاومان للماء خطوةٌ جيدة في الصيف

للحفاظ على مظهر عينيكِ طوال النهار، اعتمدي ماسكرا وكحلاً مقاومين للماء؛ خاصة في الأيام الرطبة، أو إذا كنتِ تُمضين وقتاً طويلاً خارج المنزل.

البلاشر والبرونزر بتركيبة بودرة:

تجنّبي التركيبات الكريمية في الصيف؛ فهي تذوب بسرعة. اختاري بلاشر وبرونزر بودرة لتعزيز ملامح وجهكِ من دون إضافة لمعان غيرِ مرغوبٍ فيه.

أحمر شفاه مطفي أو تينت طويل الأمد:

من المفضل اختيار أحمر شفاه مات أو تينت خفيف في الصيف

في الصيف؛ خصوصاً مع البشرة الدهنية، يُفضل الابتعاد عن ملمّعات الشفاه اللامعة. اختاري أحمر شفاه مات أو تينت خفيفاً لا يتأثر بحرارة الجوّ.

بخاخ التثبيت في الختام:

بخاخ تثبيت المكياج خطوة نهائية أساسية. اختاري نوعاً خاصاً للبشرة الدهنية؛ للتحكُّم في الإفرازات الدهنية، والحفاظ على مكياجكِ مشرقاً لساعات.

نصائح إضافية مهمة لصاحبة البشرة الدهنية في الصيف