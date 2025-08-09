أفضل روتين يومي لتنظيف البشرة من الأوساخ والشوائب بخطوات فعالة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - تنظيف البشرة، مهما كان نوعها، يعتبر من أهم خطوات العناية التي لا يمكن تجاهلها. فالبشرة، التي لا تُنظّف بعمق تصبح بيئة خصبة لتراكم الشوائب، وانسداد المسام، وظهور البثور والبقع، مهما كانت جودة باقي المستحضرات. من هنا، يُعدّ التنظيف اليومي فعلاً وقائياً وضرورياً، يخلّص البشرة من الملوّثات، وبقايا المكياج، والزيوت الزائدة، والسموم التي تتراكم طوال النهار. ومع الاستمرار، يُساهم في تعزيز نقاء البشرة، وتحفيز تجديد الخلايا، ما يمنحك بشرة نضِرة، وصحّية، وأكثر قدرة على امتصاص السيروم والمرطّب بفعالية أكبر.

في الآتي، تستعرض لكِ "الخليج 365" أفضل روتين يومي لتنظيف البشرة من الأوساخ والشوائب، لطيف ومتوازن، يضمن لكِ بشرة صافية ومتجدّدة.

إزالة المكياج.. أولى خطوات تنظيف البشرة

امرأة تنظف وجهها من المكياج

الخطوة الأولى في تنظيف البشرة، ترتكز على إزالة الرواسب، خاصة المكياج. لذا، إبدئي دائماً بمزيل مكياج يناسب نوع بشرتك. إذا كنتِ تستخدمين مستحضرات مقاوِمة للماء أو واقي شمس بتركيبة ثقيلة، اختاري منظّف بلسم أو زيتاً منظّفاً لطيفاً، يعمل على إذابة المكياج من دون فرك أو شدّ. هذه الخطوة تحمي البشرة من انسداد المسام. شريطة، استخدام غسول وجه مخصّص لنوع بشرتكِ:

للبشرة الدهنية : اختاري غسولاً رغوياً، ينقّي المسام من الإفرازات الزائدة دون أن يسبّب الجفاف.

: اختاري غسولاً رغوياً، ينقّي المسام من الإفرازات الزائدة دون أن يسبّب الجفاف. للبشرة الجافة : استخدمي غسولاً كريمياً، غنيّاً يرطّب أثناء التنظيف.

: استخدمي غسولاً كريمياً، غنيّاً يرطّب أثناء التنظيف. للبشرة الحساسة: استعملي غسولاً بتركيبة خالية من العطور والمواد القاسية.

الطريقة:

احرصي على تدليك الغسول بلطف بحركات دائرية لمدة 30 إلى 60 ثانية، ما يساعد على تنظيف المسام بعمق وتحفيز الدورة الدموية. اغسلي وجهك بالماء الفاتر؛ لإذابة الأوساخ بلطف من دون التسبّب بجفاف أو توسّع المسام.

التونر بعد التنظيف.. خطوة توازن

تشكّل خطوة التونر صلة الوصل بين التنظيف والترطيب في روتين العناية بالبشرة. فبعد إزالة الشوائب بالماء والغسول، يفقد سطح البشرة شيئاً من توازنه الطبيعي، وقد تميل المسام إلى التمدّد. هنا يبرز التونر؛ ليعيد الانسجام إلى البشرة، ويهيئها لامتصاص السيروم والمرطّب بفعالية مضاعفة. لكنّ اختيار التونر لا يجب أن يكون عشوائيّاً، بل يجب أن يتماشى بدقّة مع نوع بشرتكِ:

للبشرة الدهنية والمختلطة : اختاري تونر خالياً من الكحول الطبي، يحتوي على مكوّنات منظّفة ومنظّمة لإفرازات الزيوت مثل حمض الساليسيليك، النياسيناميد أو الشاي الأخضر، ما يساعد على تنقية المسام وتقليل لمعان الـT-Zone دون أن يجفّف البشرة.

: اختاري تونر خالياً من الكحول الطبي، يحتوي على مكوّنات منظّفة ومنظّمة لإفرازات الزيوت مثل حمض الساليسيليك، النياسيناميد أو الشاي الأخضر، ما يساعد على تنقية المسام وتقليل لمعان الـT-Zone دون أن يجفّف البشرة. للبشرة الجافة : ابحثي عن تونر مرطّب غنيّ بمكوّنات مثل حمض الهيالورونيك، الغليسيرين، أو ماء الورد، لتهدئة البشرة وإنعاشها دون سحب الرطوبة منها.

: ابحثي عن تونر مرطّب غنيّ بمكوّنات مثل حمض الهيالورونيك، الغليسيرين، أو ماء الورد، لتهدئة البشرة وإنعاشها دون سحب الرطوبة منها. للبشرة الحساسة: اختاري تركيبة لطيفة خالية من العطور والكحول الطبي، وتحتوي على الألوفيرا، البانثينول، أو ماء زهرة البابونج، لتخفيف الاحمرار والحماية من التحسس.

الطريقة:

ضعي التونر على قطنة ناعمة ومرّريه بلطف على كامل الوجه، أو ربّتيه مباشرة على البشرة بأطراف الأصابع؛ لتطبيق أكثر امتصاصاً وفاعلية.

التقشير اللطيف مرتين في الأسبوع

امرأة تضع مقشراً على بشرتها

أضيفي خطوة التقشير إلى روتينك مرتين في الأسبوع؛ لإزالة خلايا الجلد الميتة وتنشيط الدورة الدموية. سواء كان كيميائياً مثل أحماض AHA أو BHA أو طبيعياً بتركيبة ناعمة، احرصي على عدم المبالغة؛ لتجنّب أي ردفعل تحسسي البشرة. لكنّ فعالية التقشير لا تكمن فقط في تطبيق، بل في اختيار النوع المناسب بحسب طبيعة بشرتك.

للبشرة الدهنية أو المعرّضة لحبّ الشباب : اختاري مقشّراً كيميائياً يحتوي على حمض الساليسيليك (BHA) الذي يتغلغل في المسام ويذيب الدهون المتراكمة، ما يساعد على منع تكوّن الرؤوس السوداء والبثور.

: اختاري مقشّراً كيميائياً يحتوي على حمض الساليسيليك (BHA) الذي يتغلغل في المسام ويذيب الدهون المتراكمة، ما يساعد على منع تكوّن الرؤوس السوداء والبثور. للبشرة الجافة أو الباهتة : اعتمدي مقشّراً كيميائياً ناعماً يحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي (AHA) مثل حمض اللاكتيك أو الغليكوليك؛ لتقشير الطبقة السطحية بلطف وتعزيز الإشراقة من دون تجريد البشرة من ترطيبها.

: اعتمدي مقشّراً كيميائياً ناعماً يحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي (AHA) مثل حمض اللاكتيك أو الغليكوليك؛ لتقشير الطبقة السطحية بلطف وتعزيز الإشراقة من دون تجريد البشرة من ترطيبها. للبشرة الحساسة: ابتعدي عن المقشّرات القاسية أو تلك التي تحتوي على حبّات خشنة. اختاري تركيبة كيميائية خفيفة جداً بتركيز منخفض، أو مقشّراً إنزيمياً مستخلصاً من الفواكه مثل البابايا أو الأناناس.

ابتعدي عن المقشّرات القاسية أو تلك التي تحتوي على حبّات خشنة. اختاري تركيبة كيميائية خفيفة جداً بتركيز منخفض، أو مقشّراً إنزيمياً مستخلصاً من الفواكه مثل البابايا أو الأناناس. للبشرة المختلطة: يمكنك استخدام نوعين من المقشّرات بالتناوب أو التركيز على تقشير منطقة الـT-Zone بمقشّر قوي، واختيار تركيبة ألطف لباقي الوجه.

الطريقة:

بعد تنظيف البشرة وتجفيفها بلطف، ضعي كمية صغيرة من المقشّر على بشرة جافة (للكيميائي) أو رطبة (للفزيائي)، ووزّعيه بالتساوي. انتظري لعدة دقائق، ثم اشطفيه جيداً بالماء الفاتر، يليه التونر والترطيب.

نصيحة: بعد التنظيف والتقشير، لا بدّ من ترطيب البشرة بكريم مرطّب مناسب، يحمي الحاجز الطبيعي لها ويمنع الجفاف. حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب، ولكن بتركيبة خفيفة غير كوميدوجينيك.

5 أخطاء شائعة عند تنظيف البشرة... تجنّبيها

رغم سهولة خطوات تنظيف البشرة، إلا أن كثيرات يقعن في أخطاء تضرّ بالبشرة من دون قصد. إليكِ أبرزها:

غسل البشرة بماء ساخن جداً، يؤدي إلى تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية، ما يسبب جفافها وتحسسها. الفرك القاسي أثناء التنظيف أو التجفيف، يُضعف الحاجز الجلدي، ويزيد من حساسية البشرة. استعمال غسول لا يناسب نوع بشرتك: مثلاً، غسول رغوي للبشرة الجافة قد يفاقم جفافها. الإفراط في تنظيف البشرة: يُفقد البشرة توازنها. لذا، يكفي مرتين في اليوم. إهمال تنظيف البشرة ليلاً: النوم بمكياج أو شوائب النهار يؤدّي إلى انسداد المسام وتكوّن البثور.

