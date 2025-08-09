محمد رمضان يلتقي لارا ترامب في نيويورك ويكشف عن “شيء عظيم قادم”

أعرب الفنان المصري محمد رمضان عن سعادته بالدعوة التي تلقاها من لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تقديرها الكبير لقارته الإفريقية وللموسيقى العربية الإفريقية.

رمضان نشر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مجموعة صور جمعته بـ لارا ترامب، وعلق عليها قائلًا: “سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الإفريقية، وهذا تقدير أيضًا للموسيقى العربية الإفريقية. شيءٌ عظيم قادم إن شاء الله.”

الصور التي نشرها رمضان كشفت أن اللقاء جاء على هامش حفل إطلاق حملة جمع التبرعات الرسمية لمبادرة “Make Music Right” (اصنع موسيقى صحيحة)، حيث ظهرت خلفهما لافتة تحمل اسم المبادرة.

وشهدت الاحتفالية حضور لارا ترامب كضيفة شرف رئيسية، وأقيمت الفعالية مساء الجمعة على مسرح ترامب الوطني في ولاية نيويورك، وفقًا للموقع الرسمي للمبادرة.

تسعى مبادرة Make Music Right إلى دعم الفنانين والمواهب، وحماية حقوق الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، مع التركيز على التنوّع الثقافي والدمج بين أنماط موسيقية من مختلف أنحاء العالم.

اللقاء أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهور رمضان على مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون عن فضولهم لمعرفة طبيعة التعاون أو المشروع الفني المرتقب الذي ألمح إليه الفنان المصري بعبارة “شيءٌ عظيم قادم”.

ومع تزايد التكهّنات، يبقى الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذا المشروع المنتظر محط اهتمام كبير لعشّاق محمد رمضان، خاصة في ظل حضوره المتزايد على الساحة الفنية العالمية.