قناة ATV التّركيّة تجمع كبار النّجوم في إعلان موسمها الدّرامي الجديد

تستعدّ قناةATV التّركية لإطلاق موسم دراميّ حافل بالأعمال الضّخمة والنّجوم اللامعة، إذ قرّرت القناة جمع نخبة من أبرز الممثّلين الأتراك في إعلان خاصّ يُصوَّر في ٢٦ السّادس والعشرين من أغسطس، للتّرويج لمسلسلاتها المنتظرة لموسم يبدأ في سبتمبر المقبل.

وسيشارك في الإعلان المرتقب كلّ من كنان أميرزالي أوغلو، باريش أردوتش، هاندا أرتشيل، خالد أوزغور ساري، أوزغي ياغيز، مارت يازجي أوغلو، وسيماي بارلاس، في خطوة تهدف لإبراز قوة الأسماء الّتي تراهن عليها القناة هذا العام لمنافسة باقي الشّبكات التّركيّة.

قناة ATV، المعروفة بقدرتها على جذب الجمهور بمسلسلاتها الدّراميّة، تحضّر هذا الموسم لباقة متنوّعة من الإنتاجات الجديدة، إلى جانب استمرار أعمالها النّاجحة. ومن أبرز المسلسلات الّتي ستعرض على شاشتها:

“الغريب الّذي في المرآة”: عمل جديد يجمع أونور تونا وسيماي بارلاس، من إنتاج MF Yapım. العمل يعدّ من أكثر المسلسلات المنتظرة نظرًا لقصّة غامضة تجمع الدّراما والتّشويق.

“عيناك كالبحر الأسود” الاسم الجديد لمسلسل Maçari): من بطولة هاليت أوزغور ساري وأوزغي ياغيز، ومن إنتاج O3 Medya، ينقل الأحداث من أمواج البحر الأسود العاصفة إلى أجواء اسطنبول المظلمة. التّصوير انطلق في يوليو تمهيدًا لعرضه في الموسم الجديد.

“حبّ ودموع” بطولة الثّنائي هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، اللذين يعيشان نجاحًا لافتًا في تعاونهما الفنّيّ.

استمرار الأعمال الجماهيريّة

إلى جانب الإنتاجات الجديدة، تستمرّ القناة في عرض أعمالها الرّاسخة، مثل: “دين الرّوح”، “المؤسّس عثمان” – في موسمه السّابع تحت عنوان “أورهان” مع انطلاق الحلقة الأولى من الموسم الجديد في الأوّل من أكتوبر ٢٠٢٥،.

كما تستعدّ القناة لإطلاق مشاريع أخرى قريبًا، منها: “العائلة هي الاختبار” ومسلسل جديد من بطولة أوكتاي كاينارجا، هذا ما يعكس تنوّع المحتوى وثراء الموسم.

مع هذه التّشكيلة من أبرز نجوم الصّف الأوّل وأسماء لامعة في الدّراما التّركيّة ومسلسلات عديدة قيد التّحضير أو التّصوير، تسعى قناة ATV لفرض هيمنتها على الموسم الدّرامي الجديد، خاصّة أنّها تقدم مزيجًا من القصص المشوّقة والرّومنسيّة والدّراميّة الّتي تناسب أذواق جمهور واسع داخل تركيا وخارجها.