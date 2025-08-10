بعد الأمومة… التركيّة إيدا إيجه تعود بمسلسل كوميدي بصيغة مبتكرة

بعد فترة غياب عن الساحة الفنية إثر إنجابها ومشوار الأمومة، تعود الممثلة التركية إيدا إيجه إلى الشاشة من خلال مشروع جديد مميز، وهو مسلسل كوميدي بعنوان “الأم العصرية”، يُعرض عبر تطبيق Bmag .

العمل من إنتاج شركة إيكي داكيكا كرياتيف هاوس، ويتألف من ستين حلقة قصيرة يتم عرضها بصيغة “الحلقات القصيرة العمودية”، وهي صيغة حديثة تعتمد على تقديم حلقات قصيرة مدتها دقائق معدودة، مصممة بشكل عمودي لتتناسب مع مشاهدة المحتوى عبر الهواتف الذكية بشكل مريح وسلس، حيث أصبحت هذه الصيغة رائجة جدًا في منصات الفيديو الرقمية.

المسلسل من كتابة إيجه يوسما أوغلو، وتلعب إيدا إيجه دور الكنة، بينما تجسد سومرو يافروجوك شخصية الحماة، ويشاركهما الممثل ومقدم البرامج إبراهيم سليم في دور الزوج. كما تشارك أيضًا الممثلة ياسمين يازجي في العمل.

وسيبدأ تصوير المسلسل مباشرة بعد الانتهاء من بروفة القراءة الأسبوع المقبل، على أن يتم الانتهاء من التصوير خلال أسبوع واحد فقط، مما يؤكد اعتماد الإنتاج على أسلوب تصوير سريع يتماشى مع طبيعة الحلقات القصيرة.

وكانت إيدا إيجه تتحضّر للعودة عبر الموسم الثاني من مسلسل “عائلة شاكر باشا” إلى جانب الممثلة هازال كايا، لكن شركة الإنتاج قررت إلغاء العمل بعد الموسم الأول بسبب عدة أزمات تعرض لها العمل.

يُذكر أن إيدا إيجه حققت شهرة واسعة من خلال دورها في مسلسل “التفاح الحرام” قبل أن تتوقف مؤقتًا للحياة العائلية، وهي اليوم تعود بأسلوب مختلف ومشاريع جديدة تواكب التطور في عالم العرض الرقمي.