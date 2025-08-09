سيّد صادق يرحل… وتصريح عن شريهان يعود للضوء بعد سنوات من الجدل

تزامنًا مع إعلان وفاة الممثّل المصريّ القدير سيّد صادق وتشييعه إلى مثواه الأخير، عاد إلى الواجهة تصريح قديم أثار الجدل قبل سنوات، حين تحدّث في برنامج “واحد من النّاس” مع الإعلاميّ عمرو الليثي عن إصابته بمرض العصب السّابع، مشيرًا حينها إلى أنّ الواقعة ارتبطت بمشهد جمعه بالممثّلة شريهان، في فيلم “خلي بالك من عقلك”، إذ صفعته على وجهه ثلاث مرّات ضمن أحداث العمل.

لاحقًا أوضح صادق أنّ ما قيل تمّ تضخيمه وتفسيره بشكل خاطئ، مؤكّدًا أن شريهان ليست سبب إصابته وأنّه من المستحيل أن يؤدّي مشهدًا تمثيليًّا أو صفعة إلى الإصابة بهذا المرض، واصفًا إيّاها بأنّها “ابنته وحبيبته”. وأشار إلى أنّ ما قاله في اللقاء جاء في سياق المزاح مع المذيع.

وبيّن “صادق”، في ذلك الوقت، أنّ إصابته بالعصب السّابع تعود لسبب غير معروف، مرجّحًا أن تكون نتيجة الزّعل وأن تفاقم حالته جاء بسبب تسرّعه في العلاج وكثرة جلسات الكهرباء.

يُذكر أنّ الفنّان سيّد صادق، توفّي عن عمر ناهز ثمانين عامًا وأعلن نجله لؤي، أمس الجمعة، خبر رحيله عبر “فايسبوك”.

بدأ صادق مسيرته الفنّيّة في أدوار ثانويّة، ثمّ في العديد من الأعمال البارزة، منها أفلام “حسن ومرقص”، “كدة رضا”، “الإمبراطور” و”فوزيّة البرجوازيّة”، إضافة إلى العديد من المسلسلات منها: “فرقة ناجي عطا الله”، “يتربى في عزو” و”النّساء قادمون”.