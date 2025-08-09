زفاف ثانٍ لبروكلين بدون والديه واهانة فيكتوريا بيكهام تشعل الأزمة

في خطوة مفاجئة، أقام الثّنائيّ نيكولا بيلتز وبروكلين بيكهام حفل زفاف سرّيًّا ثانيًا خارج مدينة نيويورك، حضره ما بين مئة إلى مئتَي مدعوّ، لكنّه خلا تمامًا من أيّ فرد من عائلة بيكهام.

أقيم الحفل في قصر والد نيكولا الملياردير، نيلسون بيلتز، في منطقة بيدفورد، داخل عقار فخم تبلغ مساحته مئة وثلاثين فدّانًا ويحتوي على حلبة تزلّج داخليّة وحدائق شاسعة مع شلّالات وطاووس ألبينو يتجوّل في المكان.

ورغم طابعه غير الرّسميّ، تضمّن الحفل فستان زفاف وخطابات احتفاليّة، لكنه لم يُنشَر على وسائل التّواصل الاجتماعيّ حتّى الآن. مصادر مقرّبة من الزّوجين أكّدت أنّ الحفل كان لأجل الأصدقاء المقرّبين فقط، وأنّهما فضّلا عدم نشر صور “تفاديًا لإشعال الخلافات العائليّة” المستمرّة مع عائلة بيكهام.

ويُعتقد أنّ الخلافات تعود إلى حفل زفافهما الأوّل في أبريل ٢٠٢٢، إذ شعر بروكلين ونيكولا بالإهانة بعد أن وصف المغنّي مارك أنطوني، صديق عائلة بيكهام، فيكتوريا بيكهام بأنّها “أجمل امرأة في القاعة”، قبل رقصة الأم مع ابنها، وهذا ما أثار استياء العروس وعائلتها.

الخلافات اشتعلت أيضًا حينها بسبب انسحاب دار أزياء فيكتوريا بيكهام من تصميم فستان الزّفاف لنيكولا، الّتي لجأت في النّهاية إلى دار فالنتينو. بالإضافة إلى ذلك، سادت توتّرات حول الخطّة الأمنيّة، وترتيب الجلوس، إذ لم يُخصّص “طاولة رئيسيّة” لعائلة بيكهام.

ورغم بعض المحاولات اللاحقة للتّقارب، مثل حضور نيكولا عروض أزياء فيكتوريا ودعم الأخيرة لفيلم نيكولا، يبدو أنّ الجفاء لا يزال قائمًا، خاصّة بعد أن تجاهل بروكلين الاحتفال بعيد ميلاد والده الخمسين ولم يهنّئه على نيله لقب “سير”.