بعد الأخبار المتداولة عن توقيفها… نهال عنبر توضح مصير وفاء عامر

حرصت الممثّلة المصريّة نهال عنبر على وضع حدّ للشّائعات الّتي طالت زميلتها وفاء عامر بعد انتشار أخبار تزعم توقيفها على خلفيّة قضيّة متعلّقة بتجارة الأعضاء، إلى جانب عدد من الشّخصيّات المعروفة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وفي توضيح نشرته عبر “إنستغرام”، نفت نهال عنبر بشكل قاطع صحّة هذه الأنباء مؤكّدةً أنّ وفاء عامر لا علاقة لها بالقضيّة لا من قريب ولا من بعيد، وأنّها تُقيم حاليًّا في السّاحل الشّمالي برفقة أسرتها.

نذكر أنّ وفاء عامر كانت قد نفت في بيان صحفيّ ما تردّد عن سفرها خارج مصر هربًا من التّحقيقات، مؤكّدةً أنّها داخل البلاد وتتابع سير التّحقيقات بكلّ شفافيّة، نافيةً وجود أيّة أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء لإظهار الحقيقة.

وكانت وفاء عامر قد تقدّمت ببلاغات ضد صائغة المحتوى المعروفة باسم “مروة” على منصّة “تيك توك”، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتّهمها بالتّورّط في قضايا تتعلّق بتجارة الأعضاء البشريّة، دون تقديم أدلّة قانونيّة.

ولجأت “عامر” إلى الجهات القانونيّة للدّفاع عن اسمها ومسيرتها الفنّيّة، وأنّ هذه الإدّعاءات محاولة للنّيل من سمعتها الشّخصيّة والمهنيّة وإنها لن تتهاون في الدّفاع عن حقوقها المدنيّة.

كما أعلنت نقابة المهن التّمثيليّة، تضامنها مع وفاء عامر، ضدّ الحملة المغرضة الموجهة إليها عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

وأوضحت النّقابة أنّه تمّ تشكيل لجنة قانونيّة من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتّخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النّقابة في حماية أعضائها والدّفاع عنهم.

وأكّدت النّقابة أنّها تواصلت مع وفاء عامر للإطمئنان إليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكّدة في بيانها أنّ وفاء عامر فنّانة كبيرة نعتزّ بها، وأنّها صاحبة مسيرة فنّيّة مشرفة ومواقف وطنيّة وإنسانيّة مشهودة، مشدّدة على دعمها التّام لها في مواجهة أيّة إساءة أو تجاوز.