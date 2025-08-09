في ذكرى وفاتها.. كيف تحدثت هند رستم عن أحمد رمزي وعملها معه بالسينما؟

حلم فتاة من الإسكندرية يتحقق بالوصول إلى واحدة من كبار النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - تُعد الفنانةواحدة من كبار النجمات فيوالعربية؛ حيث نجحت خلال مسيرتها الفنية في تقديم عدد كبير من الأفلام السينمائية، والتي أصبحت من كلاسيكيات السينما العربية.كما تميز أداء النجمة هند رستم بالتلقائية وحضورها القوي أمام كبار الفنانين، وقد حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور والنقاد على حد سواء، "مارلين مونرو الشرق" وفي ذكرى وفاتها، والتي توافق اليوم 8 أغسطس، نستعرض لكم بداياتها السينمائية، وكيف نجحت في أن تكون واحدة من نجماتها، وحديثها عن الفنان أحمد رمزي. .وُلدت الفنانة هند رستم في 12 نوفمبر عام 1931 بمحافظة الإسكندرية، وعقب ذلك انتقلت إلى القاهرة في عام 1946، وكانت شغوفة بالفن وعالم السينما، حتى قادها القدر إلى مكتب إحدى شركات الإنتاج، والذي منه تتعاقد على أول ظهور لها بالسينما أمام الفنان يحيي شاهين من خلال فيلم "أزهار وأشواك".وعقب ذلك ظلت هند رستم تُجسد عدداً من الأدوار الصغيرة بالعديد من الأفلام السينمائية أمام كبار الفنانين، مما خلق لها فرصة؛ لتُثبت موهبتها الحقيقية، والتي أهَّلتها عقب ذلك؛ لتُصبح واحدة من كبار النجمات في السينما المصرية والعربية، وقد بلغ رصيد الفنانة هند رستم طوال مشوارها السينمائي الذي قارب الثلاثين عاماً 90 فيلماً سينمائياً، تعاونت من خلالها مع كبار الفنانين والمُخرجين.خلال مسيرتها الفنية تعاونت الفنانة هند رستم مع كبار نجوم السينما، ومن أبرزهم يحيى شاهين، محمد فوزي، شكري سرحان، إسماعيل ياسين، وهؤلاء جميعاً كوَّنت معهم هند رستم ثُنائياً سينمائياً أحبه الجمهور.ومن أبرز نجوم السينما الذين تعاونت معهم الفنانة هند رستم الفنان أحمد رمزي والذي قدمت معه بطولة 6 أفلام سينمائية وهي: "صراع مع الحياة – 1957، ابن حميدو – 1957، الأخ الكبير – 1958، رجل بلا قلب – 1960، اعترافات زوج – 1964، الخروج من الجنة - 1967".يُمكنكم قراءة:وخلال لقاء تلفزيوني من تقديم الفنانة صفاء أبو السعود تحدثت عن علاقتها بالفنان أحمد رمزي وتعاونهما سوياً في السينما من خلال تقديم عدد من الأفلام الناجحة؛ حيث قالت إنها تعتز بفيلم "الأخ الكبير" الذي جسدا بطولته سوياً، وأنه مستوحى من قصة حقيقية.كما وصفت خلال حديثها الفنان أحمد رمزي بأنه "برنس" حقيقي، مؤكدة بأن هذا الجيل من الفنانين كان نادراً من حيث الأخلاق والذوق بالتعامل والانضباط، مؤكدة أن هؤلاء وُلدوا لكي يصبحوا نجوم سينما.وخلال اللقاء وجه الفنان أحمد رمزي حديثه للفنانة هند رستم من خلال استرجاع ذكريات فيلمهما "ابن حميدو"، مؤكداً أنه فيلم كان لطيفاً بدرجة كبيرة.يمكنكم قراءة: في ذكرى وفاتها.. حكايات خلف كواليس الكاميرات لـ هند رستمأنهتحياتها الفنية بفيلم "حياتي عذاب" الذي قدمته عام 1979م، واعتزلت بعده الفن وهي في قمة مجدها وفضلت أن تعيش ‏حياتها في هدوء تام بعيداً عن الأضواء.‏رحلت عن عالمنا الفنانة هند رستم في يوم 8 أغسطس عام 2011 عن عمر ناهز الـ80 عاماً إلا أنها ظلت حاضرة في قلوب ‏وعقول الجمهور العربي حتى الآن.‏