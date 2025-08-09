إفتتاح أمير نجران لجمعية رعاية الإبل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمير نجران يفتتح جمعية الإبل في حضور رئيس مجلس الإدارة

في يوم الأربعاء، قام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بإفتتاح جمعية الإبل في المنطقة. تهدف الجمعية إلى رعاية الإبل وتقديم الخدمات الضرورية لمربيها في نجران.

بحضور رئيس مجلس الإدارة، هادي بن بنيان آل عامر، تم افتتاح الجمعية التي تسعى إلى المحافظة على الإبل كإرث ثقافي أصيل في المملكة. كما تعمل الجمعية على توثيق وتوصيف سلالاتها وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإبل وكيفية تربيتها.

وتهدف الجمعية أيضًا إلى تطوير قطاع الإبل والأنشطة المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات وتسويقها محليًا وإقليميًا. كما تسعى الجمعية إلى تحسين الخدمات المقدمة لمربي الإبل وتحقيق حوكمة قطاع الإبل في جميع المجالات.

