كبسولة سبيس إكس تستعد للعودة إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كبسولة سبيس إكس تغادر محطة الفضاء الدولية متجهة إلى الأرض

أظهر بثّ مباشر لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أمس، انفصال كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس وعلى متنها أربعة رواد فضاء عن محطة الفضاء الدولية وهي في طريق عودتها إلى الأرض.

انفصلت كبسولة الفضاء دراجون عن محطة الفضاء الدولية في الساعة 2205 بتوقيت جرينتش أمس، ومن المقرر أن تهبط قبالة ساحل كاليفورنيا بعد رحلة استمرت 17 ساعة في الساعة 1533 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

تحمل مركبة الفضاء طاقمًا مكونًا من عشرة أشخاص، يضم رائدتي فضاء من وكالة (ناسا)، آن ماكلاين، ونيكول آيرز، ورائد الفضاء من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، تاكويا أونيشي، ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، كيريل بيسكوف، الذي قضى نحو خمسة أشهر على محطة الفضاء الدولية.

رواد الفضاء التابعون لوكالة (ناسا)، وصلوا في وقت سابق من أغسطس إلى محطة الفضاء الدولية ليحلّوا محل الطاقم 10.