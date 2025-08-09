شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: كثرة السحب في الموسم الحالي بموسم إيجابي قادم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير الفلكي خالد الزعاق أن كثرة السحب في الموسم الحالي الذي يطلق عليه موسم “طباخ النخل” مبشرة بموسم إيجابي قادم.

وقال الزعاق:” خلال هذه الأيام المسطحات المائية في الخليج العربي وبحر العرب يكون حرارته عالية وتبدأ تصدر الرطوبة التي ترتفع لأعالي السماء ومن ثم تصادف طبقة باردة فتتحول إلى سحب هذه السحب تكون ماطرة على اليمن وسلطنة عمان وبعض من جنوب السعودية وتتحول أيضاً إلى سحب عابرة على المناطق الوسطى والشرقية والغربية وأجزاء من الشمالية في المملكة “.

وأضاف الزعاق “هذه السحب الكاتمة ترفع الاحساس بدرجات الحرارة بما يسمى لدى العامة بطباخ التمر كناية عن ارتفاع درجات الحرارة “.