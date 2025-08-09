اخبار السعوديه

الزعاق: كثرة السحب في الموسم الحالي بموسم إيجابي قادم.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير الفلكي خالد الزعاق أن كثرة السحب في الموسم الحالي الذي يطلق عليه موسم “طباخ النخل” مبشرة بموسم إيجابي قادم.

وقال الزعاق:” خلال هذه الأيام المسطحات المائية في الخليج العربي وبحر العرب يكون حرارته عالية وتبدأ تصدر الرطوبة التي ترتفع لأعالي السماء ومن ثم تصادف طبقة باردة فتتحول إلى سحب هذه السحب تكون ماطرة على اليمن وسلطنة عمان وبعض من جنوب وتتحول أيضاً إلى سحب عابرة على المناطق الوسطى والشرقية والغربية وأجزاء من الشمالية في المملكة “.

وأضاف الزعاق “هذه السحب الكاتمة ترفع الاحساس بدرجات الحرارة بما يسمى لدى العامة بطباخ التمر كناية عن ارتفاع درجات الحرارة “.

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

