الطفح الجلدي يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكبد أو الجهاز المناعي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اكتشاف طبي: الطفح الجلدي يمكن أن يكشف عن أمراض الكبد والمناعة

تشير دراسة حديثة إلى أن الطفح الجلدي والتغيرات في لون الجلد قد تكون علامات مبكرة عن مشاكل صحية خطيرة، مثل مشاكل في الكبد والكلى والجهاز الهضمي. حيث أوضحت أخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية أن الطفح الجلدي يمكن أن يكشف عن مشاكل في الكبد والمناعة.

وأوضحت الدكتورة ناتاليا غريزيفا أن اصفرار الجلد والطفح الجلدي النزفي قد يكون بمثابة إشارات لخلل في وظائف الكبد أو الأوعية الدموية. وأضافت أن الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض الغدة الدرقية يمكن أن تكشف عن وجودها من خلال ظهور أعراض جلدية محددة.

وأكدت الدكتورة أن أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة وتصلب الجلد يمكن أن تظهر على شكل طفح جلدي مميز، مشددة على أن أي تغير غير طبيعي في الجلد يجب أن يكون دافعًا لإجراء فحص شامل للجسم.

هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية الاهتمام بصحة الجلد ومتابعة أي تغيرات تحدث عليه، لأنها قد تكون دليلا على وجود مشاكل صحية خطيرة تحتاج إلى تشخيص وعلاج سريع.