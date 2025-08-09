شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يسترجع ذكريات الكلية الحربية مع العميد سعد صقر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص الأمير الوليد بن طلال على استرجاع ذكريات مسيرته التعليمية والعسكرية خلال لقاء جمعه بالعميد سعد صقر في كلية الملك عبد العزيز الحربية وذلك حين كان الأمير طالباً بالكلية العسكرية.

ونشر الأمير الوليد مقطع فيديو جمعه بالعميد سعد صقر الذي أشاد بشخصيه الوليد وانضباطه والتزامه حين كان طالباً في الكلية الحربية عام ١٩٧٠م .

وأرفق الوليد بن طلال الفيديو بتعليق قال فيه:”مع العميد سعد صقر عن أيام الكلية الحربية عام ١٩٧٠م،الانضبـاط هـو أسلـوب حيـاة يبني المسؤوليـة والنجاح”٠

كما نشر الأمير الوليد صورة نادرة له تعود إلى فترة وجوده بالكلية الحربية ، وأرفقها يتعليق قال فيه”كلية الملك عبدالعزيز الحربية‏١٣٩٠/٤/١ إلى ١٣٩١/٦/١.العسكرية تربية وتثقيف،توجيه وتشريف،قضيت مرحلة من حياتي في رحابها”٠