جائزة فنون المدينة تنطلق في دورتها الأولى

انطلقت جائزة فنون المدينة في دورتها الأولى لعام 2025، حيث أعلنت مؤسسة جائزة المدينة المنورة عن بدء التسجيل في هذه الجائزة الثقافية الهامة. تهدف الجائزة إلى تشجيع الفنانين السعوديين والمقيمين على التعبير الإبداعي وإبراز مكانة المدينة المنورة التاريخية والثقافية والحضارية من خلال أعمالهم الفنية.

وتسعى الجائزة إلى تعميق الوعي الثقافي وتنمية المهارات الإبداعية لدى الفنانين، وتحفزهم على إنتاج أعمال فنية ذات قيمة جمالية وتعبيرية. تستهدف الجائزة في دورتها الأولى الفنانين التشكيليين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتشمل مجالات الخط العربي والتصوير التشكيلي والتصوير الضوئي والرسم الرقمي والرسم الجرافيتي.

بادر بالتسجيل الآن وكن جزءًا من هذه المنصة الرائدة في تشجيع وتطوير الفنون البصرية وتمكين الفنانين للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرية. انضم إلى جائزة فنون المدينة وكن جزءًا من رحلة الإبداع والتميز الفني.