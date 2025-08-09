7 دول غربية تدين خطط إسرائيل لاحتلال مدينة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - عبّرت 7 دول أوروبية، وغربية، اليوم السبت، عن رفضهم الشديد لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، شنّ عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة .

وفي بيان مشترك، أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، هذا القرار، مشيرين إلى أن الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، بحسب وكالة "رويترز".

ومن جانبها، أدانت فرنسا مساء الجمعة، خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بشدة، محذّرة من أنها قد تؤدي إلى "طريق مسدود تماما"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأكدت باريس "معارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه بالقوة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة "إكس"، إن "الاحتلال الكامل لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلا في غزة".

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة خاطئة.

وأضاف كارني في تصريح صحفي الليلة الماضية، أن هذه الخطة لا تسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية على الأرض، وتعرض حياة الرهائن المتبقين لخطر أكبر.

