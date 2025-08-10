اخبار العالم

بوتين ولولا دا سيلفا يناقشان الأزمة الأوكرانية

0 نشر
0 تبليغ

بوتين ولولا دا سيلفا يناقشان الأزمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر القصر الرئاسي البرازيلي أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحدث، اليوم السبت، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمدة 40 دقيقة تقريبا، مضيفا أن بوتين أطلعه على معلومات عن مباحثاته مع الولايات المتحدة و"جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة".
وجاء في بيان للقصر الرئاسي أن الزعيمين ناقشا أيضا تعاونهما في مجموعة دول بريكس "وبحثا السيناريو الحالي على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم".
وهذه المحادثة هي الأحدث في سلسلة من الاتصالات أجراها بوتين مع قادة أجانب في الأيام القليلة الماضية، قبيل الاجتماع المقرر بينه ونظيره الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع.
وأجرى بوتين مباحثات مع زعيمي الصين والهند، وكلاهما عضو في مجموعة بريكس، ومع رؤساء آخرين من آسيا الوسطى وأوروبا أمس الجمعة لإطلاعهم على اتصالاته مع الولايات المتحدة بخصوص الأزمة في أوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا