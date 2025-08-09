رقم السفارة السعودية في تركيا.. مواعيد العمل والخدمات المتوفرة للمواطنين في أنقرة وإسطنبول

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل السعوديين المقيمين في تركيا هي التعرف على رقم السفارة في حالة مواجهة أي نوع من أنواع المشكلة في الخارج، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 رقم السفارة السعودية في تركيا مع توضيح مواعيد العمل والخدمات التي يمكنك الحصول عليها من خلال السفارة.

رقم السفارة السعودية في تركيا

السفارة السعودية في تركيا متواجدة في أنقرة، كما يتواجد قنصلية في إسطنبول كما يمكنك التواصل مع السفارة من خلال الرقم 00903124685540، كما يمكنك التواصل مع قسم شؤون السعوديين في الخارج من خلال رقم 00905495646655 للتواصل من خلال القنصلية في اسطنبول من خلال رقم 00902122819140.

مواعيد عمل السفارة السعودي في أنقرة

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول مواعيد عمل السفارة السعودي في أنقرة:

ساعات العمل: من 9 صباحًا – 4 مساءً طوال الأسبوع ماعدا السبت والأحد.

أيام العطلة: السبت والأحد.

العنوان: Turan Emeksiz sok no. 6 GaziosmanpsaAnkara – Turkey.

رقم الهاتف: 00903124685540.

الفاكس: 00903124274886.

البريد الإلكتروني: [email protected].

هاتف شؤون السعوديين: 00905495646655.

الخدمات المتوفرة في السفارة

هناك العديد من الخدمات التي يمكنك القيام بها من خلال ال السفارة السعودية في أنقرة، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخدمات فيما يلي:

يمكنك من خلال السفارة السعودي في أنقرة استخراج وتجديد جوازات السفر الخاصة بالسعوديين

استخراج التأشيرات من خلال السفارة السعودي في أنقرة.

يمكنك من خلال السفارة الحصول على المساعدات للمواطنين السعوديين في حالات الطوارئ.

يمكنك الحصول على تقديم خدمات التوثيق.

المصادقة على الوثائق يمكنك الحصول عليها من خلال السفارة السعودية في أنقرة.

الحصول على خدمات شؤون السعوديين من خلال السفارة السعودية في تركيا المتواجدة في أنقرة.

