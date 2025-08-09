انت الان تتابع خبر العراق يدين بشدة خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق، بأشد العبارات، للخطة التي أقرّها الكيان المحتل، والتي تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة واحتلاله، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت "رفض العراق القاطع لهذه الخطة التصعيدية، التي تأتي امتداداً لسياسة التجويع والتهجير والقتل الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، والتي تُعدّ جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية".

وشددت على "موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" داعية المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف هذه الانتهاكات فوراً".

