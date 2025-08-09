- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
سياحة وسفرثقافة 09/08/2025
يحتفي جناح نيبال، المعروف بـ”سقف العالم“، بجمال ساغارماثا (جبل إيفرست) وتراثه الثقافي العريق. يضم الجناح مواقع التراث العالمي لليونسكو: منتزه ساغارماثا الوطني، وادي كاتماندو، منتزه تشيتوان الوطني، ولومبيني، مسقط رأس بوذا. افتُتح الجناح في 19 يوليو/ تموز 2025 كآخر أجنحة إكسبو 2025، متغلبًا على تحديات مثل نقص المواد وتأخيرات البناء.
تعرض المعروضات مناظر الهيمالايا الخلابة، والفنون البوذية التقليدية، والتنوع الثقافي النيبالي. كما يبرز الجناح الذكرى السبعين للعلاقات النيبالية-اليابانية، مشيدًا بالروابط التاريخية والثقافية بين البلدين. يمكن للزوار تجربة قرع ”الأوعية المغناة“، وهي أدوات طقوسية بوذية تُصدر أصواتًا مهدئة، مما يعزز الأجواء الروحانية.
في مطعم الجناح، يتذوق الزوار أطباقًا نيبالية أصيلة مثل ”مومو“ (فطائر محشوة) و”دال بهات“ (العدس والأرز)، إلى جانب حلويات تقليدية، مقدمة في أجواء تعكس الضيافة النيبالية. يقع الجناح في منطقة ”ربط الحيوات“، ويدعو الزوار لاستكشاف تراث نيبال الروحي والطبيعي، مع إلهام لزيارة هذا البلد الساحر.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)
ثقافة أوساكا ثقافة شعبية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | جناح نيبال: مشاركة المعالم والثقافة من أعلى سطح العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.