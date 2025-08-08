- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاركت الفنانة نادية الجندى جمهورها صورة جديدة، من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .
وخطفت نادية الجندى الأنظار، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية جمبسوت باللون الفضي الامع ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.
و اختارت مكياجاً جذاباً يبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.
وتعتمد نادية الجندى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضاً.
ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ جمبسوت فضي لامع.. شاهد نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.