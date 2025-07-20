شكرا لقرائتكم خبر ثمانية فرق تواصل المنافسة في «دوري صناع المحتوى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستمر الإثارة والتحدي في مهرجان كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، من خلال منافسات «دوري صناع المحتوى»، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يجمع 32 من أبرز صناع المحتوى ضمن دوري مبتكر يتكون من 8 فرق يتواجهون أسبوعيا في سلسلة من التحديات المتنوعة.

ويمتد الدوري عبر 5 جولات رئيسية تشمل جولة حركية، وذهنية، وألعاب الفيديو، وتصويت الجمهور، وجولة بين الكبائن، وتختبر كل جولة جانبا فريدا من مهارات المشاركين ومواهبهم في مجالات تتراوح بين الألعاب الرقمية، والقدرات العقلية، وسط تفاعل جماهيري مباشر.

ويضم الدوري فرقا شهيرة تمثل نخبة من صناع المحتوى، وهي: فالكونز، والباتبيت، ولينكس، وباور، وبيكس، وآر ايت، وتي يو، وتويستد، ويشارك فيها نجوم منصات YouTube، TikTok، وTwitch، ما أضفى على المنافسة أبعادا ترفيهية وإبداعية واسعة النطاق.

ونجح الحدث في جذب فئات متعددة من محبي الألعاب والمحتوى الرقمي، ويشكل خطوة جديدة في دمج المحتوى الترفيهي مع الرياضات الالكترونية بشكل غير مسبوق.