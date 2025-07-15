انت الان تتابع خبر رئاسة الإقليم في رسالة لحكومة بغداد: امنعوا الهجمات على الحقول النفطية وعاقبوا مرتكبيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين بشدة هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية ومناطق أخرى في إقليم كردستان، بما في ذلك استهداف حقول النفط في خورمال وسرسنك أمس واليوم".

وأضافت "على الحكومة الاتحادية العراقية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع هذه الهجمات، والعثور على مرتكبيها ومعاقبتهم"، موضحة ان "هذه الهجمات تهدد استقرار البلاد وسيادتها، والاستثمارات المحلية والأجنبية".

