الكربولي يحذر من عدم تسليم سلاح الفصائل: الدولة ليست بحاجته

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكربولي، في تصريحات لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، إن “السنة لا يملكون تأثيراً فعلياً في القرارات المصيرية، لاسيما في موضوع السلاح والفصائل المسلحة”، مبيناً أن “عدم تسليم السلاح قد يؤدي إلى استهداف تلك الفصائل من قبل الولايات المتحدة، وهو أمر محتمل في ظل التحركات الدولية المتسارعة”.وأضاف، أن “الدولة ليست بحاجة إلى سلاح الفصائل ما دامت كل مفاصلها بيد المكون الشيعي”، محذراً من “استمرار تواجد الحشد داخل المدن السنية”، معتبراً أن “وجوده يسبب ضرراً للمجتمع، فضلاً عن تورط بعض فصائله في ملفات اقتصادية كالمقاولات”.

وشدد القيادي في تحالف العزم على ضرورة إخراج الحشد الشعبي من المناطق السنية، مؤكداً أن ذلك سيكون “أولى مطالبنا خلال المرحلة المقبلة”، مضيفاً أن “الحشد ليس الجهة العسكرية الوحيدة التي قاتلت داعش”.