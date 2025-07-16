انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: ضرورة مواصلة جهود تطويق مناطق التوتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأربعاء 16 تموز 2025 في قصر بغداد، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاجن".وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "حرص العراق على تطوير علاقاته مع الولايات المتحدة بما يعزز المصالح الوطنية ويحفظ سيادة البلاد، وأهمية استمرار التنسيق في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتطويق مناطق التوتر، ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراع".

من جانبه، أعرب فاجن "تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع العراق، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وتوطيد آفاق الشراكة في المرحلة المقبلة".

