انت الان تتابع خبر الزيدي: المنطقة في حالة غليان والعراق ليس بعيداً عن دائرة الصراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تدوينة اطلعت عليها الخليج 365، إن "العراق ليس بعيداً عن دائرة الصراع، والمنطقة في حالة غليان وتغرق بمشاريع الفوضى الصهيو-أمريكية.. ما يحدث في سوريا مؤامرة أمريكية تستهدف وحدة البلد ووحدة النسيج المجتمعي بأدوات سورية، الغرض منها دفع الطائفة الدرزية باتجاه الكيان وتوفير ذريعة لاستقطاع جزء من الأراضي السورية (السويداء)، لتضاف إلى أراضي الجولان المحتلة".

وأضاف، أن "استغلال العملاء والجهل والتطرف أهم سلاح للعدو في معركته التوسعية بالمنطقة، لذا نجد أمثال هؤلاء بدأت تتعالى أصواتهم باتجاه الحشد مع دعم إعلامي صهيوني مباشر"، مبيناً أن "إقرار قانون الحشد صفعة بوجه مشاريع التوسع والهيمنة المراد المخطط لها بالمنطقة وضمان لاستقرار الوضع السياسي".