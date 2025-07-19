انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يصدر توجيهات بشأن مشروع غابات بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم، زيارة الى موقع مشروع غابات بغداد المستدامة، لمتابعة سير الأعمال التنفيذية التي سبق أن أطلقها سيادته في كانون الأول الماضي".

وأضاف ان "السوداني اطلع على مجريات تنفيذ المشروع الذي يشتمل على مساحة كلية تتجاوز 12 مليون م2 في موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، وجارٍ العمل حاليا في موقعين أساسيين؛ بمحاذاة طريق محمد القاسم السريع، ومجسر بغداد الكبير، كما استمع سيادته الى عرض عن أبرز الاعمال المنفذة وفق الجدول الزمني للمشروع، حيث جرت إزالة كميات ضخمة من الانقاض والنفايات، وتهيئة الارض، ومعالجة طبقات التربة الأولية، وعمل التسويات الترابية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، "بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لمراحل الإنجاز"، مؤكداً أن "هذا المشروع سيمثل متنفساً حيوياً لأهالي بغداد، ومساحة ترفيهية وسياحية تخدم العاصمة، وتحد من مستويات الاكتظاظ، وتلبي الضرورات البيئية".

كما وجه "بإجراء معالجات جذرية للتربة الملوثة نتيجة عقود من تراكم النفايات والمخلفات الضارة بالبيئة، من أجل ضمان عدم تسلل الملوثات الى حدائق المشروع في المستقبل، وكذلك معالجة المعوقات وإزالة التعارضات والتجاوزات وأي نشاط صناعي عن أرض المشروع، وتوفير بديل عملي للعوائل المتجاوزة"، مشدداً على "ضرورة تركيز استغلال اوسع مساحة خضراء للغابة المستدامة".

وقد اشتمل المنجز لحد الآن، على إزالة نصف مليون طن من النفايات من أرض المشروع الذي يشتمل على إقامة بحيرة صناعية، وفندق، ومطاعم، ونوادٍ صحية وساحات رياضية ولوقوف السيارات، ومبانٍ خدمية، وحدائق متنوعة.

