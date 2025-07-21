انت الان تتابع خبر بغداد لواشنطن: اهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ستيف فاغن".وفي مستهل اللقاء رحب السوداني "بالوفد الذي ضم القائد الجديد لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا العميد كيفن لامبارت، والقائد السابق للتحالف الجنرال كيفن ليهي. وجرى استعراض علاقات التعاون بين العراق والتحالف الدولي ومراحل تطوره وتهيئة الانتقال الى العلاقات الأمنية الثنائية مع دول التحالف، فضلاً عن مناقشة أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة والتعاون والتنسيق الأمني، والتطورات في سوريا وتداعياتها على الأمن الإقليمي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "اهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات، واحترام سيادة الدول، بناءً على مواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والحوارات والتفاهمات، وتفعيل النشاطات الدبلوماسية والتعاون من اجل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".

