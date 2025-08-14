انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيها يخص الزوار الأجانب ويتحدث عن "ظاهرة الشعارات" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان -
وأضاف "نوجه بتهيئة المطارات والمنافذ الحدودية، واستنفار جميع الموظفين لتسهيل عملية مغادرة الزوار الاجانب، ويجب تركيز الجهد المكثف ومراجعة الخطط لمنع وقوع حوادث مرورية، وتأمين انسيابية عودة الزوار الى مناطقهم".
كما وجه بـ"تكثيف الجهود لإكمال الطرق والمشاريع الخدمية المتعلقة بالزيارات المليونية، والتي انجزنا نسبة كبيرة منها والمتبقي قيد التنفيذ"، مكؤكدا على "التعاون الواسع مع المواكب الحسينية التي قدمت صورة من صور البذل والعطاء، وهم السبب الرئيس في انجاح الزيارة، ونؤكد على دور فرق الدفاع المدني وضرورة مراجعة اجراءاتها وخططها لمنع وقوع الحوادث.
ووجه أيضا بـ"تكامل العمل بين الاجهزة الامنية والخدمية والصحية لتسهيل حركة الزائرين واصحاب المواكب"، معربا عن شكره "لمن ساهم بهذا الجهد الايماني والانساني، من وزارات امنية ومدنية وكذلك العتبات الدينية المقدسة والحكومات المحلية".