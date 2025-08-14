انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيها يخص الزوار الأجانب ويتحدث عن "ظاهرة الشعارات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

ونقل البيان عن السوداني قوله، "اكثر من 4 ملايين زائر اجنبي دخلوا العراق للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية، واكثر من 3 مليون منهم غادروا البلاد"، مؤكدا على "تعزيز خطة النقل وان تكون هناك متابعة دقيقة لنقل الزائرين من محافظتي كربلاء والنجف الى المحافظات الاخرى".

وأضاف "نوجه بتهيئة المطارات والمنافذ الحدودية، واستنفار جميع الموظفين لتسهيل عملية مغادرة الزوار الاجانب، ويجب تركيز الجهد المكثف ومراجعة الخطط لمنع وقوع حوادث مرورية، وتأمين انسيابية عودة الزوار الى مناطقهم".