السوداني يصدر توجيها يخص الزوار الأجانب ويتحدث عن "ظاهرة الشعارات"

ونقل البيان عن السوداني قوله، "اكثر من 4 ملايين زائر اجنبي دخلوا العراق للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية، واكثر من 3 مليون منهم غادروا البلاد"، مؤكدا على "تعزيز خطة النقل وان تكون هناك متابعة دقيقة لنقل الزائرين من محافظتي كربلاء والنجف الى المحافظات الاخرى".

 

وأضاف "نوجه بتهيئة المطارات والمنافذ الحدودية، واستنفار جميع الموظفين لتسهيل عملية مغادرة الزوار الاجانب، ويجب تركيز الجهد المكثف ومراجعة الخطط لمنع وقوع حوادث مرورية، وتأمين انسيابية عودة الزوار الى مناطقهم".

 

ولفت الى أن "الجهد الاستخباري في تأمين الزيارة مميز، ووجوب استمراره لما بعد الزيارة"، معتبرا أن "ظاهرة الشعارات السياسية واستغلال الزيارة مرفوضة بشكل قاطع، ويجب منع دخول المواكب العسكرية".

كما وجه بـ"تكثيف الجهود لإكمال الطرق والمشاريع الخدمية المتعلقة بالزيارات المليونية، والتي انجزنا نسبة كبيرة منها والمتبقي قيد التنفيذ"، مكؤكدا على "التعاون الواسع مع المواكب الحسينية التي قدمت صورة من صور البذل والعطاء، وهم السبب الرئيس في انجاح الزيارة، ونؤكد على دور فرق الدفاع المدني وضرورة مراجعة اجراءاتها وخططها لمنع وقوع الحوادث.

ووجه أيضا بـ"تكامل العمل بين الاجهزة الامنية والخدمية والصحية لتسهيل حركة الزائرين واصحاب المواكب"، معربا عن شكره "لمن ساهم بهذا الجهد الايماني والانساني، من وزارات امنية ومدنية وكذلك العتبات الدينية المقدسة والحكومات المحلية".

 

