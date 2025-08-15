انت الان تتابع خبر اذا رافقته طائرات روسية "ستُضرب".. بوتن سيصل الى الاسكا "داخل حلقة فولاذية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتستعد القوات الأميركية والكندية لتنفيذ عملية أمنية جوية مشددة في ألاسكا لحماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن هذه القوات نفسها كانت قبل أسابيع فقط تواجه طائرات عسكرية روسية قرب المجال الجوي الأميركي، بحسب الديلي ميل.



وسيدخل بوتين ما يُعرف بـ"حلقة فولاذية جوية" تُشرف عليها القوات الأميركية والكندية ضمن قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، فيما قال سكوت كلانسي، اللواء المتقاعد في سلاح الجو الكندي الملكي ونائب قائد قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية السابق في منطقة ألاسكا، لصحيفة ديلي ميل: "الأمر يحمل بالفعل قدرًا من المفارقة."

وتابع: "الحماية المقدّمة للمجال الجوي لأميركا الشمالية قائمة دائمًا، بغض النظر عن هوية الزائر. سيكون الوضع مشابهًا حتى لو زار كيم جونغ أون الأمم المتحدة في نيويورك".

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت طائرات روسية سترافق طائرته لبعض أجزاء الرحلة، أو ما إذا كانت الطائرات الأميركية ستتولى ذلك، لكن كلانسي يرى أن هذا مستبعد جدا، وقال: "لن يُمنح الطيران الروسي أي إذن بدخول المجال الجوي الأميركي أو الكندي، وإذا حاولوا الدخول دون إذن، فستعترضهم طائراتنا وتُجبرهم على المغادرة".

وتابع: "بوتين لا يسعى إلى مواجهة خلال هذه القمة. ما يريده هو أن تُصبح القمة نفسها وطبيعة التعامل بين الجانبين هي محور الاهتمام، وليس الجوانب الأمنية، لا أعتقد أن الجيش الروسي سيقوم بأي تصرفات من هذا النوع، سيكون ذلك سابقة غير معهودة."

وستتولى الخدمة السرية الأميركية قيادة الخطة الأمنية المحكمة خلال القمة. وفي حال استدعت الحاجة، ستطلب مزيدا من الدعم الجوي.

ومن المتوقع وجود عدد كبير من الطائرات في الجو أو على أهبة الاستعداد الأرضي لمواجهة أي تهديد محتمل، بما في ذلك مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود، كلها تُدار من مقر قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في ولاية كولورادو.

