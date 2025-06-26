الامارات | فيلم «فورمولا 1» يستفيد من براد بيت وعقود من «دراما الحلبات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدو مشاهد السباقات في فيلم براد بيت الجديد عن «فورمولا 1» كأنها حقيقية بشكل مثير للإعجاب، لكن صانعي الفيلم استفادوا كثيراً من إرث الرياضة في الحبكة الدرامية مع جزء كبير من سحر هوليوود.

وقال براد بيت، خلال العرض الأول للفيلم في نيويورك، قبل طرحه في دور السينما الأسبوع المقبل: «استقينا الأحداث من التاريخ، القليل من هذا والقليل من ذاك، ثم جعلنا لويس هاميلتون يبقينا على الطريق الصحيح».

وفي هذا الفيلم، الذي تم تصوير بعض مشاهده خلال سباقات الجائزة الكبرى الحقيقية، يقوم براد بيت بدور نجم سابق في «فورمولا 1»، يعود إلى البطولة من أجل التسابق لمصلحة فريق أبيكس التخيلي، بجوار سائق ناشئ يقوم بدوره دامسون إدريس.

وبطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، هو منتج مشارك في هذا العمل، كما كانت له إسهاماته في السيناريو الخاص بالفيلم.

وعاب البعض على براد بيت (61 عاماً) القيام بهذا الدور، نظراً إلى تقدمه في السن، عن الحياة الواقعية في «فورمولا 1»، خصوصاً بالنسبة لسائق في العصر الحديث، لكن هاميلتون (40 عاماً) قال حين بدأ تصوير الفيلم في 2023 «يبدو براد كأنه يتقدم في العمر إلى الوراء».

وفي الفيلم، يتعرض سوني هايز - وهو سائق «فورمولا 1» سابق شارك في سباقات خلال تسعينات القرن الماضي - لحادث مروّع، يجبره على اعتزال البطولة، لينتقل بعدها إلى التنافس في سباقات أخرى، ويتواصل معه روبن، مالك أحد فِرَق «فورمولا 1»، وهو صديق قديم له، ويطلب منه العودة من الاعتزال لتولي مهمة توجيه السائق المعجزة الصاعد جوشوا «نوح» بيرس، وذلك ضمن فريق «أبيكس للجائزة الكبرى».

وقال جوزيف كوزينسكي، مخرج فيلم براد بيت، إن هذا الفيلم الكلاسيكي، وفيلم ستيف ماكوين «لومان» عام 1971، كانا بمثابة حجر الأساس بالنسبة له.

وأضاف: «مر على هذين الفيلمين 60 عاماً تقريباً، ولكن لايزال بإمكانك مشاهدتهما، ولايزال بوسعك أن تتعجب من التصوير السينمائي والشعور بأنك ضمن أحداث حقيقية، هذا الفيلم مستوحى تماماً من تلك الأفلام الكلاسيكية».