الامارات | ترامب يروج لعطره الجديد.. «النصر 45-47»

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يروج لعطره الجديد.. «النصر 45-47» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق مجموعة جديدة من العطور التي تحمل اسم «النصر 45-47».
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": عطور ترامب هنا.. يطلق عليهم «النصر 45-47» .. عطور تتمحور حول الفوز والقوة والنجاح - للرجال والنساء".
وأضاف: "أحضر لنفسك زجاجة، ولا تنس الحصول على واحدة لأحبائك أيضا.. استمتع، استمتع، واستمر في الفوز!".
وأشار ترامب للموقع الذي يعرض منتجاته.
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