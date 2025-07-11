الامارات | دراسة تكشف أمراض البشر منذ 37 ألف عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة موسعة عن الأمراض التي أصابت البشر خلال 37 ألف عام، عن البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي فتكت بالبشرية لآلاف السنين، ووجدت أول دليل على وجود بكتيريا الطاعون قبل نحو 5500 عام.

وحلل باحثون الحمض النووي المستخرج من عظام وأسنان 1313 شخصاً عاشوا عبر قارتَي أوروبا وآسيا من العصر الحجري المبكر (قبل نحو 12 ألفاً و500 عام) وحتى قبل نحو 200 عام، في حين تعود أقدم عينة في الدراسة إلى ما قبل 37 ألف عام.

وأظهرت النتائج أن أول الأدلة على الأمراض الحيوانية المنشأ، أي تلك التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، تعود إلى نحو 6500 عام، وبدأت بالانتشار على نطاق واسع بعد ذلك بـ1500 عام.

وحدد الباحثون أقدم أثر جيني للبكتيريا المسببة للطاعون، في عينة تعود إلى 5500 عام، ويقدر أن الطاعون قتل ما بين ربع ونصف سكان أوروبا خلال العصور الوسطى، كما عثر الباحثون على آثار لمرض الدفتيريا تعود إلى 11 ألف عام، والتهاب الكبد (بي) إلى 9800 عام، والملاريا إلى 4200 عام.