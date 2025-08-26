لمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. عطور مناسبة لاجتماعاتكِ في العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - لا تقتصر أناقة المرأة العاملة على أزيائها الأنيقة أو مكياجها وتسريحة شعرها في العمل، بل إن اختيار العطر المناسب يُعَدُّ جزءاً لا يتجزأ من إطلالتها اليومية، التي تعكس شخصيتها وتعزز حضورها في بيئة العمل؛ فالعطر، بتفاصيله الخفية ونفحاته الآسرة، هو أكثر من مجرد عطر؛ إنه بصمة أنثوية صامتة تعبر عن الثقة والاحتراف والرقي، خاصة إذا تم اختياره بعناية ليتماشى مع أجواء النهار ومتطلبات العمل أو الاجتماعات المهنية.

ولمناسبة يوم المرأة الإماراتية، جمعت لك "الخليج 365" باقة متنوعة من أجمل العطور المناسبة للمرأة العاملة، التي تتميز بثباتها ولمساتها الراقية؛ لترافقك بثقة وأناقة طوال يومك المهني.

عطور بنفحات آسرة تناسب إطلالتك العملية

اختيار العطر المناسب للعمل لا يقتصر فقط على الذوق الشخصي، بل يرتبط أيضاً بنوع البشرة؛ إذ تلعب طبيعة الجلد دوراً أساسياً في ثبات العطر وانتشاره. فالبشرة هي الأرضية التي تحتضن تركيبة العطر، وتحدد مدى استمراريته طوال اليوم. لذلك؛ فإن معرفة نوع بشرتك تساعدك على انتقاء العطر الذي يعكس حضورك المهني ويمنحك لمسة من الثقة والأناقة في بيئة العمل.

عطور دافئة للبشرة الجافة

عطر Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum

البشرة الجافة لا تحتفظ بالعطر طويلاً؛ لأنها تفتقر إلى الزيوت الطبيعية التي تساعد على تثبيت الرائحة. لذلك؛ اختاري عطوراً غنية ودافئة تحتوي على مكونات مثل الفانيليا، الأخشاب أو العنبر. كما يُنصح بترطيب البشرة بكريم غير معطر قبل رش العطر؛ لضمان ثبات أطول. جربي عطر "كوكو مادوموازيل او دو بارفان من شانيل" Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum بنفحات شرقية، وخشبية أنثوية تمنحك حضوراً راقياً.

عطور منعشة للبشرة الدهنية

عطر منعش من Dolce & Gabbana Light Blue

تميل البشرة الدهنية إلى تعزيز انتشار العطر بسرعة؛ ما قد يجعل الروائح القوية طاغية أكثر من اللازم في أجواء العمل، لذا يُفضل اختيار عطور خفيفة ومنعشة كالأزهار البيضاء، أو الحمضيات أو الروائح المائية؛ لتمنحك حضوراً ناعماً ومتوازناً. اختاري عطر " لايت من دولتشي أند غابانا" Dolce & Gabbana Light Blue غني بروائح الحمضيات والتفاح الأخضر التي تضفي انتعاشاً ناعماً.

عطور بنغمات خفيفة للبشرة العادية

عطر من Prada Infusion d’Iris

إذا كانت بشرتك عادية؛ فأنت محظوظة! إذ يمكنك الاستمتاع بمعظم أنواع العطور، شريطة أن تراعي بيئة العمل، وتختاري نغمات ناعمة ومتوازنة. العطور البودرية أو الزهرية الخفيفة غالباً ما تكون خياراً مثالياً للاجتماعات النهارية. جربي عطر "إنفوجن ديريس من برادا" Prada Infusion d’Iris غني بنفحات بودرية وخشبية أنيقة ومتوازنة.

عطور ناعمة للبشرة الحساسة

عطر ناعم من L’Occitane en Provence Lavender

أما إذا كانت بشرتك حساسة؛ فاختاري عطوراً تحتوي على مكونات طبيعية، وابتعدي عن التركيبات الثقيلة الغنية بالكحول الطبية. الروائح الناعمة مثل اللافندر أو الياسمين أو الشاي الأخضر تمنحك إحساساً بالانتعاش من دون تحسس البشرة. اختاري عطر "أن بروفينسي لافندر من لوكسيان" L’Occitane en Provence Lavender بنفحات طبيعية من اللافندر تبعث على الهدوء.

هذه الاختيارات، تمكن للمرأة العاملة من إيجاد عطر يناسب شخصيتها ونوع بشرتها؛ لتكتمل إطلالتها المهنية بحضور واثق وأناقة ناعمة طوال اليوم.

طرق تثبيت العطر طوال النهار

لتستمتعي بنفحات عطرك المفضل طوال النهار في العمل، يمكنك اعتماد بعض الخطوات البسيطة التي تُحدث فرقاً كبيراً. إليكِ أبرز طرق تثبيت العطر ليدوم طويلاً: