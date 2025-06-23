شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن سعود.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد بن سعود بن محمد.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.