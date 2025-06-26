السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بالطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف عبدالله ناصر أبوفارع.‎

واستمع سماحته لشرح عن أعمال الجمعية والجهود التي تقوم بها وأعداد المستفيدين وما تقدمه من خدمات.

وأثنى مفتي عام المملكة على جهود الجمعية، وما تقدمه من خدمات, وحرصها على تثقيف الناس وتوعيتهم، سائلًا الله العلي القدير لهم التوفيق والسداد.

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