السعودية | الجامعة الإسلامية تُطلق مبادرة لدعم الأبحاث المتميزة والمبتكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مبادرة “دعم ما بعد النشر الرابع”؛ التي تهدف إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر في المجلات العالمية ذات الجودة العالية، ورفع مستوى النتاج العلمي المنشور باسم الجامعة.

وأوضحت عمادة البحث العلمي بالجامعة، أن التسجيل في المبادرة يستمر حتى يوم 30 من شهر نوفمبر المقبل، ويستهدف الباحثين الذين قاموا بنشر أبحاث علمية في مجلات ذات معامل تأثير مُفهرسة، ضمن إحدى قاعدتي البيانات: شبكة العلوم أو “سكوبس”، حيث تُحدّد قيمة الدعم بناءً على ترتيب المجلة في تخصصها.

وأفادت أن المبادرة تسعى إلى إيجاد بيئة بحثية تنافسية بين الباحثين، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة، إضافة إلى تعزيز ودعم الأبحاث المتميزة والمبتكرة ذات الأثر العلمي الواضح، داعيةً الباحثين المؤهلين للاستفادة من المبادرة إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني: https://rs.iu.edu.sa.

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