شكرا لقرائتكم خبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع نادي الابتكار السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقية تعاون مع نادي الابتكار السعودي، في مجالات التصميم الإبداعي والابتكار المفتوح، ودعم الابتكار التقني، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتقديم التوجيه للمبتكرين، إلى جانب تحفيز الحلول التقنية للتحديات المستقبلية.

جاء ذلك خلال تحدّي «إمدادثون» لتطوير حلول تقنية في سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤخرا، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية في مركز الابتكار.

وتعد اتفاقية التعاون خطوة استراتيجية نحو دعم بناء مجتمع ابتكاري مستدام، إذ يسعى الجانبان من خلالها إلى تنفيذ برامج ومبادرات تسهم في تنمية ثقافة الإبداع، عبر جلسات حوارية مع قادة الابتكار، وورش عمل متخصصة في قياس الأثر، والتفكير التصميمي، والابتكار المؤسسي، إضافة إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون المشترك للإعلان عن المبادرات والفعاليات والأنشطة، وتخصيص مساحات لذلك بما يعزّز من وصولها إلى كل فئات المجتمع.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى من خلال هذه الاتفاقية، وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، إلى تبني منهجيات تقنية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الابتكار الوطني، وتمكين المبدعين والمبدعات من أبناء الوطن، ودعم مسيرة التحول التقني والمعرفي في المملكة.