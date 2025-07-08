شكرا لقرائتكم خبر صندوق التنمية السياحي يفتح التسجيل في برنامج «علو السياحة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق التنمية السياحي عن فتح باب التقديم للنسخة الرابعة من برنامج «علو السياحة»، أحد أبرز برامجه التطويرية التي تستهدف استقطاب المواهب من الخريجين الجامعيين من الطلاب والطالبات في الجامعات المحلية والعالمية، لتأهيلهم وإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة في قطاع السياحة، أحد أبرز القطاعات الحيوية ضمن رؤية المملكة 2030.

وينفذ البرنامج بالشراكة مع جامعة «IE» الإسبانية؛ ويهدف إلى بناء قدرات الكفاءات الشابة حديثة التخرج من خلال برنامج تدريبي على رأس العمل، يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويواكب متطلبات السوق السياحي المحلي والدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري: يجسد برنامج علو السياحة التزام الصندوق بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، ويمثل امتدادا لدورنا في بناء منظومة سياحية متكاملة يقودها أبناء وبنات الوطن. ومن خلال هذا البرنامج، نواصل الاستثمار في العقول والمهارات، بالشراكة مع أهم الجهات التعليمية والتدريبية لصناعة جيل قادر على الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.

ويقدم البرنامج للمتدرب باقة متكاملة من الأنشطة النوعية التي تهدف إلى تهيئتهم لسوق العمل، تشمل تدريبا عمليا مكثفا على رأس العمل داخل مقر صندوق التنمية السياحي، إلى جانب دورات تطويرية متخصصة تنفذ داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع مراكز تدريبية وأكاديمية عالمية مرموقة، كما يشمل البرنامج تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، وتوفير تأمين طبي شامل، بالإضافة إلى مكافآت شهرية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، إلى جانب فرص للمشاركة الفعلية في مشاريع استراتيجية ضمن منظومة القطاع السياحي.

ويستهدف البرنامج الخريجين والخريجات في التخصصات التالية: المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، السياحة، والهندسة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي يتبناها الصندوق للإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحفيز الاستثمار في القطاع، عبر بناء كوادر وطنية متخصصة تمتلك المهارات والمعرفة لمواكبة التغيرات السريعة في السوق، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.