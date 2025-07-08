شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: مهر الفتاة حق خالص لها ولا يجوز للوالدين الاستيلاء عليه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن مهر الفتاة هو من حقها الخالص، ولا يجوز للوالدين أو غيرهما أن يأخذوا جزءًا منه، مشددًا على أن هذا التصرف قد يتسبب في تعثر تجهيزات الزواج الأساسية.

وأوضح المطلق أن تكاليف الزواج أصبحت باهظة، وأن بعض الفتيات يعانين من تأخر الزواج نتيجة عدم توفر الموارد المالية اللازمة للتجهيز، مشيرًا إلى أن الواجب على الأسرة أن تدعم ابنتها في هذه المرحلة بدلاً من أن تثقل كاهلها، وأن تمكينها من مهرها قد يساعدها على بدء حياتها الزوجية بشكل مريح.

وبين أن الاعتداء على مهر الفتاة يعد “اعتداءً جائرًا وحرامًا”، وأن على الآباء والأمهات أن يراعوا حقوق بناتهم، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المقبلين على الزواج، مضيفًا: “حتى وإن كان للوالد حق في مال أبنائه، إلا أن عليه أن يكون عونًا لا عبئًا”.

وختم المطلق بتأكيد أهمية جبر خواطر الفتيات، واحترام خصوصياتهن وحقوقهن المالية، داعيًا إلى تجنب العادات التي تضعف استقرارهن الأسري أو تعيق زواجهن.