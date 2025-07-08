شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزارء يوافق على اتفاقية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة الـ (15) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري، وكذلك الموافقة على وثيقة “الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” المحدثة.

وشملت الموافقات أيضا الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

كما وافق المجلس على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا لخدمات البنك؛ بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.