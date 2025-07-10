شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يستقبل نظيره المجري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بجدة، اليوم، معالي وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفينسكي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب المجري مديرة مكتب معالي وزير الدفاع بياتا مارغيتاي بيشت، ونائب وزير الدولة لسياسات الدفاع لازلو هاجنيك، ونائب وزير الدولة للتخطيط الدفاعي والاستحواذ والابتكار لازلو ديمي، وعدد من المسؤولين.