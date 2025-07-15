شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الإسكان تحدث اشتراطات البقالات والأسواق المركزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة البلديات والإسكان بتحديث اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وذلك في إطار مساعيها لتطوير بيئة الأعمال ورفع معايير السلامة.

وحددت الوزارة الاشتراطات الحد الأدنى للمساحة، 4 أمتار مربعة للكشك المقام في المجمعات التجارية و10 أمتار مربعة للمقام على الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط، و24 مترًا مربعًا للبقالة، و100 متر مربع للتموينات، و500 متر مربع للأسواق المركزية.

وأفادت التحديثات بأن متطلبات الترخيص، والتي تشترط الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصداره، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط المطلوب ترخيصه.

كما اشترطت التحديثات أن يكون الموقع على شارع تجاري وفق الأنظمة والتعليمات، وأن يكون ضمن المباني التجارية أو ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري.

ويشار إلى أنه تم تحديد عدد من الاشتراطات الخاصة بالأكشاك، أبرزها ألا تقل المسافة من مدخل أي مبنى عن 6 أمتار على الأقل، وألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن 1.8 متر، إلى جانب تخصيص مسار خاص لخدمة السيارات في الأكشاك المقامة على الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط.

كما تسمح التعديلات الجديدة بإقامة الأكشاك في مواقف السيارات في المجمعات التجارية بعد الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية، على أن تتم مراعاة عدم تأثر الطاقة الاستيعابية للمواقف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ممارسة أنشطة إضافية في ضوء عدة شروط، تتضمن ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، باستثناء الأكشاك ومكائن الخدمة الذاتية.

وتسمح الاشتراطات عددًا من الأنشطة الأخرى في التموينات التي تزيد على 100 م والأسواق المركزية 500 م فما فوق دون البقالات التي تصل مساحتها 24 م.

وتشمل الأنشطة المسموح بها بيه المكسرات والبن والتوابل غير المعبأة، والخضار والفواكه والتمور، والأجبان والمخللات والسلطات غير المعبأة، وملحمة طازج ومبرد، بالإضافة إلى المنتجات البحرية الطازجة ومنتجات التبغ، ومخبز عادي، ومخبز نصف آلي، ومخبز آلي، وأجهزة الهواتف النقالة، ومطعم، وأنشطة صيدلانية.

وبحسب الاشتراطات، يتم تحديد جميع ألوان العلامة التجارية والشعار وأي نصوص كتابية أخرى، وذلك طبقًا للمواصفات ، التي تعتبر ضرورة لإظهار الهوية التجارية الموحدة، من حيث اللون المستخدم ونوع ومقاس ولون الخط وجميع العناصر البصرية المكونة لها، بحيث يتم استخدام 4 ألوان فقط هي الأصفر، والأخضر ومشتقاته الثلاثة.

وتستهدف التعديلات أيضًا تعزيز الصحة العامة، رفع جودة سلامة الغذاء، الحد من التشوه البصري، وتقليل المخالفات البيئية والهيكلية، بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة المتسوقين.