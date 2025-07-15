شكرا لمتابعة خبر عن جولة ميدانية لوزير السياحة في سوق البلد بالطائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، جولة ميدانية في “سوق البلد” بمدينة الطائف، ضمن زيارته التفقدية لمعالم “عروس المصايف”، حيث استعرض أبرز مكونات السوق التاريخي وتفاعل مع زواره والعاملين.

وتهدف الجولة إلى الاطلاع على الجوانب التراثية والثقافية التي تحتضنها الطائف، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا سياحيًا خلال موسم الصيف، وتوقف معاليه خلال الزيارة عند عدد من المتاجر والركائز الحرفية، التي تعكس هوية المنطقة، كما استمع إلى آراء المواطنين والزوار حول تجربتهم السياحية.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان تجربة سياحية متكاملة للزوار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع السياحة.