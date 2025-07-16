«ريف السعودية» يخرج أول 20 مشروعا رياديا في السياحة الزراعية والتنمية الريفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، بتخريج 20 مشروعا رياديا تم تأهيلها ضمن حاضنتي أعمال متخصصتين، في السياحة الريفية الزراعية والتنمية الريفية، وذلك ضمن برنامج «ريادة أعمال ريف» لدعم وتمكين أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية في 8 قطاعات مستهدفة.

وأكد المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية» ماجد البريكان، أن المشاريع الريادية المؤهلة ستسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الريفية، من خلال معسكر «ريادة أعمال ريف التحضيري»، المؤهل للدخول في «مسرعة أعمال ريف» الأولى، التي ستحتضن 10 مشاريع ناشئة؛ بهدف تحويلها إلى شركات ناشئة مكتملة في نهاية فترة المسرعة، كما يمثل هذا التخريج مرحلة مهمة في مسار تمكين الريف السعودي من خلال تبني نماذج ريادية مبتكرة تعزز الاقتصاد المحلي، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المنتجين.

وأضاف البريكان، أن البرنامج جرى تنفيذه في 8 معسكرات تدريبية شملت 8 مناطق مختلفة من المملكة، وتنوعت بين السياحة الريفية والتنمية الريفية، واستهدفت أكثر من 200 مشروع وفكرة ريادية، بواقع 25 مشروعا في كل معسكر، مشيرا إلى أن المشاريع توزعت على عدد من المجالات شملت؛ السياحة الزراعية، والمشاريع الزراعية، والصناعات التحويلية للمنتجات المدعومة من البرنامج.

وأوضح أن ريف السعودية ركز بشكل خاص على الجوانب التوعوية والمعرفية لصغار المزارعين والمنتجين، سعيا لرفع الوعي بمجالي ريادة ودراية الأعمال، وتكثيف المحتوى المعرفي للفئات المستهدفة، بما يسهم في استدامتهم داخل العملية الإنتاجية، وأن البرنامج يعتزم تكرار ذات التجربة لتوسيع نطاق الاستهداف، ويشمل مناطق جديدة لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى.