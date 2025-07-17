رحلات مباشرة بين الكويت وعسير لدعم السياحة الموسمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مؤخراً أولى الرحلات الجوية المباشرة التي تربط بين دولة الكويت ومنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للسياحة وشركة طيران الجزيرة، بهدف تنشيط الحركة السياحية خلال برنامج صيف السعودية لهذا العام، وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

وتسير الرحلات الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، حيث بدأت فعليًا منذ 15 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، بهدف تيسير وصول السياح من الكويت إلى منطقة عسير، التي تعد من أبرز الوجهات الصيفية في المملكة بطقسها المعتدل وطبيعتها الجبلية الخلابة.

ويأتي الخط الجوي ضمن تنويع التجارب السياحية وتعزيز حضور الوجهات السعودية في الأسواق الخليجية، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السفر في موسم الإجازات الصيفية.

وتشهد منطقة عسير هذا الصيف باقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والموسيقية، إضافة إلى عروض المغامرات والأنشطة التي تُقام في المرتفعات الجبلية، فضلاً عن العمارة التراثية التي تمنح الزوار تجربة ثقافية غنية، خاصة في القرى التاريخية.

وتُعد هذه الخطوة جزءً من استراتيجية أوسع لتوسيع الربط الجوي، وزيادة فرص التبادل السياحي، وسط توقعات بزيادة الإقبال الخليجي على الوجهات السعودية الداخلية، التي باتت تحظى بحملات ترويجية واسعة وتسهيلات لوجستية متنوعة.