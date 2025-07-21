الكلية التقنية بالمهد تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مجمع صناعي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة المهد التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء مجمع صناعي داخل مقر الكلية، ضمن جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة تدريبية محفزة تدعم الاقتصاد المحلي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة المهد التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء مجمع صناعي داخل مقر الكلية، ضمن جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة تدريبية محفزة تدعم الاقتصاد المحلي. وتتمثل الفرصة المطروحة في استثمار لإنشاء وتشغيل مجمع صناعي مخصص للأنشطة الصناعية على مساحة 19,100 م2، وذلك بعقد يمتد لمدة 10 سنوات، حيث حدد تاريخ بداية المنافسة في 17 يوليو 2025م، فيما سيكون آخر موعد لاستقبال الاستفسارات في 11 أغسطس 2025م، داعية الراغبين في التقديم للاطلاع على التفاصيل عبر منصة «فرص».

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