بـ260 مليون ريال مساهمات.. منصة "شفاء" تمنح الأمل لـ9341 مريضًا

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق الوقف الصحي عن تحقيق إنجازات نوعية لمنصته الرقمية "شفاء"، التي نجحت في التكفل بعلاج 9341 حالة مرضية خلال العام الماضي، وذلك بفضل مساهمات مجتمعية سخية بلغت قيمتها الإجمالية 260 مليون ريال، وبنسبة زيادة في عدد المستفيدين بلغت 29% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في إطار مبادرة المشاركة المجتمعية التي يقودها الصندوق، والتي تهدف إلى تعزيز دور العطاء الخيري في توفير خدمات الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في مختلف مناطق المملكة. جهود مكثفة لتغطية الحالات الحرجة وشهدت هذه الجهود مشاركة فاعلة من 70 جمعية أهلية شريكة، مما أسهم في توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى شريحة أكبر من المستحقين.

وغطت المساهمات التي تم جمعها عبر المنصة طيفًا واسعًا من الحالات الطبية الحرجة والمُلحّة، حيث شملت علاج مرضى السرطان، وتغطية تكاليف جلسات الغسيل الكلوي، وحالات الولادة، بالإضافة إلى علاج أمراض الأطفال والعيون، والحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا فوريًا.

ويواصل صندوق الوقف الصحي تكثيف جهوده لترسيخ مفهوم التكافل الصحي في المجتمع، مستثمرًا التقنية عبر منصة ”شفاء" لتكون حلقة وصل شفافة وفعالة بين أهل الخير والمرضى، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بسرعة وكفاءة عالية، ويعزز من استدامة الخدمات الصحية الخيرية في المملكة.