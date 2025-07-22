شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. أرقام التواصل مع سفارة المملكة في القاهرة خلال عطلة الحكومة المصرية والان نبدء بالتفاصيل



وجاء في بيان للسفارة على منصة إكس: تود السفارة التنويه بأنها ستكون في عطلة رسمية يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025ـ تزامنًا مع عطلة الحكومة المصرية، على أن يُستأنف العمل -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

وأضافت السفارة: في حالات الطوارئ يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 01115111819 - 01120995566. الدمام - شريف احمد - نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة أرقامًا للتواصل معها في حالة الطوارئ خلال عطلة يوم الخميس المقبل في مصر.وجاء في بيان للسفارة على منصة إكس: تود السفارة التنويه بأنها ستكون في عطلة رسمية يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025ـ تزامنًا مع عطلة الحكومة المصرية، على أن يُستأنف العمل -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.وأضافت السفارة: في حالات الطوارئ يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 01115111819 - 01120995566.